Sensationsfund im Bäderquartier liegt wieder unter der Erde – das sind die Gründe

«Wir kommen damit dem Beleg sehr nahe, dass in den Badener Bädern seit der Römerzeit ununterbrochen gebadet wurde», sagte Andrea Schaer nach dem Fund dieser Zeitung. Die Archäologin und ausgewiesene Bäder-Expertin begleitet im Auftrag der Kantonsarchäologie den laufenden Thermal- und Werkleitungsbau am Kurplatz. Dass das Bad an dieser Stelle, wenige Schritte vor dem Säulenportal des ehemaligen Hotels Verenahof auftauchte, damit war nicht gerechnet worden. Medien aus ganz Europa berichteten über den sensationellen Fund auf dem Kurplatz, der das Zentrum und den Ursprung der Badener Thermalbäder darstellt.

Das Becken ist sehr wahrscheinlich Teil des legendären Badener Verenabades, in dem die Menschen bis ins 19. Jahrhundert unter freiem Himmel badeten. Es dürfte also aus der Römerzeit, aus dem ersten oder zweiten Jahrhundert stammen. «Einige Hinweise deuten darauf hin, dass es römischen Ursprungs ist», sagt Doppler. «Auch, dass es später im Mittelalter und in der Neuzeit hinweg in der Grundsubstanz weiterverwendet wurde, auch wenn es Anpassungen gegeben haben dürfte.» Zugleich unterstreicht er aber, dass eine definitive Datierung noch nicht vorliege. Die archäologischen Dokumentationen am Becken seien abgeschlossen, die wissenschaftlichen Untersuchungen aber noch nicht.

Erneute Freilegung des Beckens wäre leicht möglich

Was passiert nun weiter mit dem Becken? Wird es für die Öffentlichkeit sichtbar gemacht, wie das in einem Vorstoss im Badener Einwohnerrat gefordert wird? Sollen womöglich gar weitere Teile des Verenabades freigelegt werden? Nach dem Fund hatte die Stadt Baden Abklärungen in Gang gesetzt zur Frage, wie sie mit dem Fund umgehen soll. In der entsprechenden Arbeitsgruppe läuft die Diskussion zu jenen Fragen.

Zur Arbeitsgruppe gehören nebst Vertretern von Kantonsarchäologie und Denkmalpflege auch jene von Stadt, Geologie, Gesundheitsstiftung Baden+Zurzach sowie der Villa Nova Architekten, welche die Bauarbeiten im Verenahofgeviert leitet. Persönlich sei es sein Wunsch, dass alle den Sensationsfund mit eigenen Augen sehen könnten, sagte Badens Stadtammann Markus Schneider damals. Das bekräftigt er auch jetzt. «Wir wollen aber nicht, dass die Funde eben dadurch zerstört werden», sagt er. «Sie müssen Bestand haben.» Nach wie vor laufen Abklärungen dazu, ob dies sinnvoll und möglich ist. Klar ist dagegen: Eine erneute Freilegung des Beckens wäre dank des verwendeten Splits leicht möglich.

Historische Fotos des Bäderquartiers: