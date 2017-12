Die Miss Schweiz ist nicht mehr das, was sie einmal war. Einst ein reiner Schönheitswettbewerb, wurde die Miss in den vergangenen Jahren zu einer karikativen Botschafterin umgestaltet. Der Erfolg des Events mit dem Motto «Krone mit Herz» hielt sich aber in Grenzen – dieses Jahr fand keine Wahl mehr statt.

Die Firma «Eventschmiede AG» nimmt nun einen neuen Anlauf. Für rund eine halbe Million Franken hat sie die Markenrechte übernommen, am 10. März 2018 wird wieder eine Miss-Schweiz-Wahl über die Bühne gehen. Überraschend findet der Schönheitscontest nicht mehr wie in der Vergangenheit in einer Grossstadt wie Zürich oder Bern statt – sondern in Baden, im Kultur- und Kongresszentrum Trafo.