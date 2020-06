Seit Montag vermisst: Wer hat Franz Schneider (77) gesehen?

Der Vermisste wurde zuletzt am Montag, 22. Juni 2020 um die Mittagszeit an seinem Wohnort gesehen und gilt seither als vermisst, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt. Der derzeitige Aufenthaltsort konnte bisher nicht ermittelt werden. Bisherige Suchmassnahmen der Polizei verliefen ergebnislos. Der Grund des Verschwindens von Schneider Franz ist unbekannt.



Signalement: 165cm, normale bis kräftige Statur, Glatze, Brillenträger, kurze Hose mit Seitentaschen, dunkelblaue Regenjacke und Baseballcap.



Personen, welche Angaben über den Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Aargau, Stützpunkt Baden (Telefon 056 / 200 11 11) in Verbindung zu setzen.

