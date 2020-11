Seit Jahren schwelt in der Kirchgemeinde ein Konflikt – Sakristanen-Paar wirft Bettel «aus starkem Frust» hin

Wer von Baden in Richtung Gebenstorf die Landstrasse entlang fährt, kommt dabei unweigerlich an einer kleinen Kapelle vorbei. Eingepfercht zwischen moderneren Wohnhäusern, scheint sie etwas verloren. Die unter Denkmalschutz stehende Antoniuskapelle in Wil-Turgi wird – wenn nicht gerade eine Coronapandemie herrscht – aber immer noch genutzt: Bis Ende Februar fand jeden Donnerstagmorgen ein Gottesdienst statt.

Nun hat die für das Kirchlein verantwortliche Sakristanin am 1. November die Kündigung eingereicht: Nach 23 Jahren mag Leny Killer nicht mehr. Mit ihr geht auch ihr Mann Paul, der seit 25 Jahren in freiwilliger Arbeit mithilft. Ihr Rückzug geschehe aber nicht aus Alters- oder gesundheitlichen Gründen, «sondern aus starkem Frust», schreiben die beiden in einem Brief.