Religionswissenschafter Georg Otto Schmid beobachtet Scientology seit Jahren. «Immer wieder hören wir davon, dass sich Scientology-Verteiler um ‹Stopp-Werbung›-Kleber an Briefkästen foutieren. Darauf angesprochen, kommt von offizieller Stelle gern eine Entschuldigung, ehe dann doch wieder auf diese Weise Werbung gemacht wird.» Eine Behauptung, die Jürg Stettler so nicht stehen lassen will: «Dieser Vorwurf ist schlicht nicht zutreffend.»

In Badener Briefkästen landeten vor wenigen Tagen Flyer von Scientology – trotz Aufklebern, die Werbung verbieten. Auf dem Zettel preist die umstrittene Organisation ihre App sowie ihren eigenen TV-Sender an.

Weiter sagt Stettler: «Wir gehen ja inzwischen in Richtung Mainstream-Religion.» Erstaunlicherweise sind sich die beiden in einem Punkt aber einig: Der Aargau ist bei Scientology verhältnismässig gut vertreten.

Schmid schätzt, dass rund 150 aktive Scientology-Mitglieder im Kanton Aargau wohnen. In den 90er-Jahren hätten rund 350 Scientology-Mitglieder im Aargau gelebt. Auch Stettler sagt: «Ja, es stimmt, viele unserer Mitglieder leben im Aargau.»

Er spricht von rund 300 bis 400 Aargauer Scientologen, wobei nicht alle aktive Mitglieder seien. «Gleichzeitig ist aber eine Tatsache, dass es wichtigere Kantone gibt, Zürich oder Basel, wo unsere grössten Kirchen stehen.»

Schweizweit gebe es rund 5000 Scientologen, 2500 davon seien regelmässig aktiv.» Schmid hingegen schätzt, dass Scientology nur noch rund 600 bis 700 aktive Mitglieder in der Schweiz habe.

Zuletzt stellt sich noch die Frage, ob der in Baden verteilte Flyer seinen Zweck überhaupt erfüllt. Denn der Slogan klingt kryptisch: «Das Einzige, was interessanter ist als das, was Sie gehört haben, ist das, was Sie nicht gehört haben.» Scientology-Präsident Stettler räumt ein: «Ich musste den Text auch zweimal lesen, bis ich ihn verstand, er macht aber Sinn.»