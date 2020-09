Schulhausplatz: Nur zwei Jahre nach der Eröffnung die erste Sanierung – das hat mit den Bussen zu tun

Der Schulhausplatz Baden ist im Sommer 2018 nach drei Jahren Bauzeit wiedereröffnet worden. Die Baukosten für die Neugestaltung beliefen sich auf rund 100 Millionen Franken. Nun muss ein Teil der Fahrbahn bereits ersetzt werden – kurz vor dem Abbieger in Richtung Neuenhof hat sich der Asphalt verformt, wie der Kanton mitteilt.

Die Erklärung für die Belagsschäden: «Am Lichtsignal des Abbiegers halten die Busse öfter, als ursprünglich in der Planung angenommen», teilt das Departement Bau, Verkehr und Umwelt mit. An heissen Sommertagen steige die Asphalttemperatur teilweise auf über 60 Grad Celsius. Durch die zusätzliche Hitzestrahlung der stehenden Busse mit ihren sogenannten Unterflurmotoren, in Kombination mit der Vielzahl an Fahrzeugen – rund 1400 Busse fahren täglich über den Schulhausplatz – habe sich der Belag bis in die unterste Schicht so stark erhitzt, dass er sich verformte.

«Der neue Belag ist widerstandsfähiger»

Marcel Voser, Projektleiter der Abteilung Tiefbau beim Departement Bau, Verkehr und Umwelt, präzisiert: «Vorgesehen war, dass die Busse bei der Ausfahrt Haltestelle die Durchfahrt anmelden und dann freie Fahrt über den Knoten erhalten.»