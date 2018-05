Doch nicht nur die Zahlen sind für Stefan Kalt Anlass zur Freude. Die RVBW haben für die nächsten zehn Jahre die Konzession erhalten. «Um diese zu behalten, müssen wir hohe Ziel- und Leistungsvereinbarungen einhalten», sagt Kalt. Grundlage bildet dabei auch die extern durchgeführte Kundenzufriedenheitsumfrage, die auch letztes Jahr wieder sehr positiv ausgefallen ist.

Linie 1 vorerst nicht bis Brugg

Können die RVBW mit der erneuerten Konzession nun also zurücklehnen? «Absolut nicht», so Kalt. So stünde insbesondere die Flottenerneuerung an. «Dabei spielt sicher auch das Thema Elektrifizierung eine Rolle. Zusammen mit der ABB wollen wir hier in der Region etwas ins Rollen bringen», verrät Kalt. Zudem wolle man beim Thema Digitalisierung am Ball bleiben. «Die letztes Jahr lancierte Mobile-Ticketing-App Fairtiq kommt sehr gut an und wird gut genutzt.» Auch in den eigenen Ticket-Web-Shop würden die RVBW weiter investieren.

Und was bringt der neue Fahrplan im Dezember dieses Jahres? «Eigentlich wollten wir die Linie 1 von Gebenstorf nach Brugg verlängern. Doch aufgrund des Spardrucks beim Kanton ist dieses Vorhaben vorläufig verschoben worden», sagt Kalt. Diskutiert werde hingegen, dass bei der Linie 5 von Ennetbaden auf die Baldegg der Takt durchgehend von einer halben Stunde auf eine Viertelstunde verdichtet werden soll.

Ob mit dem Fahrplanwechsel die Linien 1, 3, 4, 7 und 9 wie geplant durch den neuen Bustunnel geführt werden können, stehe noch nicht definitiv fest, so Kalt. «Der Tunnel selbst ist dann zwar fertig. Doch auch die Haltstelle beim Cachet-Haus muss bis dann bereit sein, was derzeit noch fraglich ist.»

Geht es nach den Vorstellungen Kalts, soll die Linie 5 nicht durch den Tunnel, sondern als einzige Linie weiterhin durch die Weite Gasse verkehren. Zwar hat der Stadtrat entschieden, dass die Weite Gasse komplett verkehrsfrei sein soll. «Ich wünschte mir wenigstens eine einjährige Testphase und denke dabei in erster Linie an die vielen Schüler, die wir mit dem 5er Richtung Baldegg transportieren», sagt Kalt. Zudem sei es ab 20 Uhr unmöglich, mit dem Bus durch die Blinddarm-Unterführung zu fahren, da diese wegen der Lokale dann stark bevölkert sei.

Ein weiteres Politikum ist die Busrampe, die für Velofahrer geöffnet werden soll (ein entsprechender Vorstoss wurde im Einwohnerrat letzten Oktober überwiesen). «Ich halte von diesem Vorhaben absolut gar nichts, da dies viel zu gefährlich ist», hält Kalt fest. Zudem sei eine Öffnung kaum mehr nötig, da man künftig über den neuen Schulhausplatz mit dem Velo problemlos und schnell in die Innenstadt respektive zum Bahnhof gelange.