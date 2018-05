1. Gelangt man mit dem Auto nun schneller über die Kreuzung als früher?

Marcel Voser: Tendenziell ja. Vom Hochhaus Linde her führen nun zwei Spuren über den Schulhausplatz und durch den Schlossbergtunnel und nicht mehr nur eine wie früher. Die Kapazität stadteinwärts wird so in einer kürzeren Grünphase durchgeführt. Das ermöglicht auf den anderen Achsen kürzere Rotphasen, der Verkehr wird dadurch flüssiger. Aber die Kapazitäten des Schulhausplatzes sind nicht unbegrenzt, das ist klar.

2. Gelangt man mit dem Bus nun schneller über die Kreuzung als früher?

Definitiv, ja. Vor allem stadtauswärts, weil es neu einen unterirdischen Bustunnel gibt, den ersten in Europa übrigens. Auch stadteinwärts wird man mit dem Bus schneller gelangen als früher, auf der Mellingerstrasse führt vom Lindenplatz her nun eine neue Busspur zum Schulhausplatz. Und die Busse werden mit einer eigenen Lichtsignalanlage gegenüber den Autos priorisiert.

3. Was gibt es bis zur offiziellen Eröffnung noch zu tun?

Auf der Verkehrsfläche wird sich nichts mehr ändern, dort sind die Bauarbeiten abgeschlossen. In der unterirdischen Cordulapassage folgen nun noch Gestaltungs- und Detailarbeiten.