Schulhaus-Neubau für 15 Millionen: Reichen Gegner Beschwerde ein?

Es war der höchste Kredit, über den Ennetbaden je abgestimmt hat: Die Gemeindeversammlung vom 27. August genehmigte die Investition von 20,6 Millionen Franken in Schulhausbauten, bei 163 Ja- zu 25 Nein-Stimmen. Den Löwenanteil von 15,3 Millionen ist für den Bau des neuen Schulhauses Bachtal vorgesehen. 1,9 Millionen sind für die Sanierung des Schulhauses Posttal veranschlagt. Rund eine Million für Provisorien auf dem Schulhausplatz während der Bauzeit. Im August 2023 soll das neue Schulhaus eingeweiht werden.

Allein im Jahr 2021 sieht der Investitionsplan 5,5 Millionen Franken für das Projekt vor. Doch ob diese auch wirklich ausgegeben werden, steht noch nicht fest. Zwar liegt die Baubewilligung – mit zahlreichen Auflagen – vor, doch es gibt Widerstand. Es gab vier Einwendungen gegen das Baugesuch, wie Gemeindeammann Pius Graf ausführt. Sie stammten von Anwohnerinnen und Anwohnern, die sich teilweise zusammen taten.

Zwei Punkte sind ihnen ein Dorn im Auge: der Lärm rund ums Schulhaus und dessen Grösse. Heute besuchen 300 Kinder die Primarschule und Kindergarten in Ennetbaden. «Eine Aussenrutschbahn haben wir als Entgegenkommen gestrichen», sagt Pius Graf zum Streitpunkt Lärm. «Aufgrund eines Lärmgutachtens sind wir optimistisch, dass keine Beschwerden gegen die Baubewilligung an den Regierungsrat eingereicht werden», sagt der Gemeindeammann.

Die Grösse des Gebäudes steht in der Kritik

Der zweite Streitpunkt betrifft die Grösse des neuen Schulhauses Bachtal. Auch hier kam es keiner Einigung mit den Gegnern, die als Anwohner einspracheberechtigt sind. An der Gemeindeversammlung waren mehrere kritische Voten zu hören. Das neue Schulhaus wird 50 Meter lang, 12 Meter breit und vom Parkhaus her gesehen 20 Meter hoch sein. «Ein solches Projekt passt nicht in die Umgebung», sagte ein Gegner an der Gemeindeversammlung vom August.