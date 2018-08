Am Dienstagmorgen fiel in Spreitenbach zwischen 7.30 Uhr und 7.43 Uhr der Strom aus. Betroffen waren das Industriegebiet und der obere Dorfteil - nicht aber das Einkaufszentrum "Shoppi Tivoli". Dafür gingen am Dienstag auch in der Gemeinde Bergdietikon die Lichter aus.

Ursache sei ein Defekt an einer Zuleitung des Stromvorlieferanten, heisst es auf der Webseite der Gemeindekanzlei Spreitenbach.

Bereits am Montagnachmittag kam es in Spreitenbach zu einem Stromausfall, der rund 40 Minuten dauerte. Betroffen waren zeitweise alle Haushalte in der 11800-Einwohner-Gemeinde. Ursache war eine übermässige Spannungsveränderung im Netz, verursacht durch einen durchgebrannten Transformator beim Stromvorlieferanten AEW Energie AG.

Betroffen war am Montag auch das Einkaufszentrum Shoppi Tivoli, in dem sich rund 6000 Kunden aufhielten. Weil auch die Klimaanlagen ausfielen und es sehr heiss wurde, stand das Einkaufszentrum kurz vor der Evakuation, ehe der Strom doch wieder floss.