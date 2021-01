Schon als Kind stand er in der Backstube: Italiener eröffnet Pasticceria in der Badener Altstadt

Bereits im Alter von 16 Jahren durfte sich Giuseppe Caltabiano ausgebildeter Konditor nennen. Nun erfüllt sich der Italiener mit seiner Badener Pasticceria Da Giuseppe einen Herzenswunsch. Direkt hinter dem Stadtturm können nach der Ladeneröffnung süsse und salzige Spezialitäten genossen werden, heisst es in einer Medienmitteilung.

Nach traditionellem Rezept stellt Caltabiano Kuchen, Amaretti und Cannoli, herzhafte Pizzette und in der Weihnachtszeit Panettone her. Veganer kommen bei ihm dank knuspriger Arancini aus Erbsli und Minze auf ihre Kosten und auch die italienische Kaffeekultur darf nicht zu kurz kommen.

Er wollte nur zwei Jahre in der Schweiz bleiben

Schon als Kind half Caltabiano seinem Grossvater in dessen Betrieb aus. Praktisch in der Backstube geboren, sammelte er nach seiner Ausbildung wertvolle Erfahrungen in Nord- und Süditalien. 2008 reiste er schliesslich in die Schweiz, um die Backkunst seines Heimatlandes während zwei Jahren auch den Schweizerinnen und Schweizern näherzubringen.

Weil es ihm hierzulande derart gut gefiel, verwarf er seinen ursprünglichen Plan und wurde in der Schweiz sesshaft. Somit kommen die Badenerinnen und Badener in der Oberen Gasse 35 nun dauerhaft in den Genuss seiner täglich frisch zubereiteten Leckereien.