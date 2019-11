Schläge und Fusstritte für 20 Franken Beute – Polizei schnappt drei junge Strassenräuber

Die Tat ereignete sich am Sonntag, etwa um 19.15 Uhr bei der Zürcherstrasse in Baden, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Das Tatgeschehen schildert sie wie folgt: Von der Cordula-Passage kommend war der 17-jährige Schweizer in Begleitung einer Kollegin dort zu Fuss unterwegs. Dabei wurden die beiden plötzlich von drei jungen Burschen eingeholt.

Diese bedrängten die beiden jungen Leute und fragten nach Marihuana und Geld. Nun packten die Täter den 17-Jährigen und traktierten ihn mit Schlägen und Fusstritten. Daraufhin gab er ihnen die 20 Franken, die er bei sich trug. Daraufhin rannten die drei Täter der Zürcherstrasse entlang davon.

Wenige Minuten nach Beginn der Fahndung fiel einer Polizeipatrouille in der Altstadt ein junger Mann auf, der dem gemeldeten Signalement entsprach. Er liess sich widerstandslos festnehmen. Kurz danach sichtete die Stadtpolizei Baden die anderen beiden Verdächtigen. Diese leisteten heftige Gegenwehr, konnten aber schliesslich mit Verstärkung weiterer Polizisten ebenfalls in Handschellen gelegt werden.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 15-jährigen Portugiesen, einen gleichaltrigen Algerier sowie um einen 18-jährigen Serben. Alle haben ihren Wohnsitz im Kanton Aargau.

Polizei sucht eine Augenzeugin

Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen gegen die drei Tatverdächtigen aufgenommen. Die Jugendanwaltschaft sowie die Staatsanwaltschaft Baden haben je eine Strafuntersuchung eröffnet.

Nach Angaben der Betroffenen muss eine 30 bis 45 Jahre alte Frau die Straftat beobachtet haben. Sie bot den beiden danach auch ihre Hilfe an. Sie sprach Hochdeutsch und trug eine beige Winterjacke. Die Kantonspolizei in Baden (Telefon 056 200 11 11) bittet diese Augenzeugin, sich zu melden.

