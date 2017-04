Die Szene könnte aus einem Gangster-Film stammen: In Spreitenbach feuert ein Mann mehrere Schüsse auf ein Auto ab. Der Fahrer drückt aufs Gas, ergreift die Flucht. Der Schütze nimmt gemeinsam mit seinem Bruder die Verfolgung auf. Vor dem Baregg-Tunnel verliert das flüchtende Fahrzeug an Tempo. Als der Mercedes in Flammen aufgeht, setzt der Mann die Flucht zu Fuss fort.

So geschehen im März 2016. Mittlerweile liegt die Anklageschrift gegen die Beteiligten vor. Diese liefert auch einen Hinweis darauf, was der Auslöser für den Streit war. «Das Motiv ist nicht eindeutig klar», sagt Aargauer Staatsanwaltssprecherin Elisabeth Strebel gegenüber Tele M1. «Wir wissen aber, dass es finanzielle Differenzen gab.»