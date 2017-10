Bei den Überlegungen, ob sie nochmals antreten solle oder nicht, gehe es ihr einzig und allein um ihre Chance. «Ich überlege mir nicht, wem es mehr nützen könnte, sollte ich auf den 2. Wahlgang verzichten oder nicht», stellt Kohler klar.

Dass ihr Wahlkampf nicht überall gleich gut ankommt, kann Kohler gut nachvollziehen. Aber: «Ich darf für mich in Anspruch nehmen, für Gesprächsstoff gesorgt zu haben. Und das nicht in erster Linie über mich, sondern über die Wahlen in Baden und die Anforderungen an einen Stadtrat beziehungsweise an einen Stadtammann.»

Schneider: «Parteien im Rücken»

Was sagen Kohlers mögliche Kontrahenten zum Inserat? «Über die Aktion kann man sicher geteilter Meinung sein», sagt CVP-Stadtrat und Stadtammann-Kandidat Markus Schneider (52). Er selber habe ein solches Inserat nicht ins Auge gefasst. «Erstens habe ich meine eigene Partei und die FDP und die SVP im Rücken. Zweitens habe ich im ersten Wahlgang das beste Resultat gemacht, weshalb es völlig logisch ist, am 26. November nochmals anzutreten.» Auch Schneiders bis jetzt einziger Kontrahent, Stadtrat Erich Obrist (57), verzichtete auf ein ganzseitiges Inserat. Weshalb bleibt offen, da Obrist gestern nicht erreichbar war.