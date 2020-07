«Saga-Khan»-Räuber wehren sich vor Bundesgericht gegen lange Gefängnisstrafen

In beiden Fällen ist ein Weiterzug ans Bundesgericht erfolgt.

Die beiden Männer überfielen maskiert und Handschuhe tragend das mongolische Restaurant an einem Mittwochabend im März 2012, kurz vor 23.30 Uhr. Der Italiener stand als Aufpasser mit einer Schreckschusspistole beim Eingang. Der Schweizer bedrohte einen Angestellten mit einer Pistole vom Typ Sigg Sauer P228.

10 Zentimeter am Kopf vorbei

Allerdings wehrten sich mehrere Mitarbeiter. Er sei mit Gabel und Messer «angegriffen» worden, sagte der Italiener vor Obergericht. Es kam zum Gerangel. Ein Schuss fiel. Das Projektil verfehlte den Kopf eines Mitarbeiters um zirka zehn Zentimeter. Es schlug in die Holzdecke ein, durchschlug einen Dachbalken und flog weiter durch die Wandöffnung in den Esssaal. Gäste und Angestellte seien in unmittelbare Lebensgefahr gebracht worden, argumentierte die Staatsanwaltschaft. Der Italiener riss sich los, das Räuberduo flüchtete ohne Beute. Verletzt wurde niemand.