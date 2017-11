Er spricht mit ruhiger Stimme, grosse Worte sind nicht sein Ding. Kaum zu glauben, dass dieser Mann, sobald er hinter dem Steuer eines Rennwagens sitzt, zu einem Draufgänger mutiert. Daran, dass er im Frühling vor zwei Jahren wieder in einen Rennwagen stieg, haben seine beiden Söhne einen erheblichen Anteil.

Nun fahren drei Nüsslis

«Sandro und Marc haben mit den Jahren immer grösseres Interesse am Automobilsport gezeigt», sagt Nüssli senior nicht ohne väterlichen Stolz. Die Karriere ihres Vaters konnten die beiden Söhne im Archiv nachlesen.

So erfuhren sie beispielsweise, dass ihr Papi zu Beginn spektakuläre Beschleunigungsrennen mit einem Dodge Challenger absolvierte und lange Jahre in der Formel 3 fuhr. Oder dass Romeo Nüssli 1985 mit zehn Tagessiegen den Schweizer Vizemeistertitel in der Kategorie V holte.