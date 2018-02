Kurz vor 13.30 Uhr hörte man vor dem Restaurant Engel in Ehrendingen die ersten Töne der Guggenmusik. Der Startschuss für den traditionellen Kinder-Fasnachtumzug mit anschliessendem Kinderball wurde mit lautem Klatschen begrüsst. Ritter, Piraten, Prinzessinnen und Hexen hüpften fröhlich auf und warfen mit Konfetti um sich.

Zahlreiche Kinder hatten sich in Begleitung ihrer Eltern vor dem Gasthof am Engelplatz versammelt, um am Umzug teilzunehmen. Der Dirigent der «Gipsbachschluderi», der als Schneewittchen verkleidet war und einen vergifteten Apfel als Taktstock trug, führte die Musikergruppe an.