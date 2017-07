Die Nachricht, dass es Festbeizen an der Badenfahrt erstmals erlaubt ist, für einen Teil ihrer Plätze von Montag bis Donnerstag Reservationen entgegenzunehmen, kommt bei den Lesern der az nicht gut an. In einer Online-Umfrage sprechen sich 85 Prozent von fast 400 Teilnehmern gegen die Reservationsmöglichkeit aus (Stand: 16. Juli, 20 Uhr).

Was die Thematik zusätzlich anheizt, ist der Umstand, dass die Ehrendinger Beiz «Universall» beim Schlossbergplatz für das Reservieren von sechs Plätzen 1200 Franken verlangt. Da half es auch nichts, dass die Verantwortlichen darlegten, Ziel dieses hohen Beitrags sei es letztlich, gar keine Reservationen entgegennehmen zu müssen, weil man möglichst alle Plätze freihalten wolle. Von «Abzocke», «Kommerzialisierung» und gar «Boykott» ist online und auf Facebook die Rede.

Fairness-Appell an Beizen

OK-Präsident Adi Hirzel begründet die Lockerung des Verbots wie folgt: «Wir wollten vom Verbot absehen, weil es fast nicht umsetzbar war.» Man appelliere vielmehr an die Fairness der Beizenbetreiber, am Wochenende keine Reservationen entgegenzunehmen. «Festbesucher sollen auch ohne Reservation die Möglichkeit haben, sich an der Badenfahrt zu verpflegen.»