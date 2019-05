Ob die Sportnacht, die «Träffpunkte», Pausenplatzaktionen oder das Jugendbüro: Über 5000 Jugendliche haben im letzten Jahr die Angebote der Offenen Jugendarbeit Region Rohrdorferberg besucht (siehe Grafik unten). Damit hat die «Mojuro», welche die Vertragsgemeinden Niederrohrdorf, Oberrohrdorf, Remetschwil, Bellikon und Stetten umfasst, so viele Kontakte wie nie geknüpft. Leiterin Anastassiya Korf spricht im Interview mit dem BT, weshalb die Institution rekordhohen Zuspruch erfährt, was die Jungen umtreibt und was in diesem Jahr ansteht.

Die «Mojuro» hat 2018 mit ihren Angeboten Rekordzahlen erreicht. In Zeiten von Social Media ist das doch eher überraschend. Was sagt das über die Jugendlichen aus? Anastassiya Korf: Grundsätzlich ist es so, dass Social Media bei den Jugendlichen eine grosse Rolle spielt. Jedoch beobachten wir in letzter Zeit eine Trendwende: Die Jugendlichen haben vermehrt das Bedürfnis, ihre Freunde und Kollegen in der realen Welt zu treffen als noch vor rund acht Jahren, als die sozialen Medien aufkamen. Das zeigt sich etwa bei uns im Jugendbüro, wenn sie sich am Töggeli-Kasten oder am Billard-Tisch gemeinsam vergnügen. Die Jugendlichen suchen also vermehrt reale Kontakte. Welche Bedeutung nehmen dabei die Angebote der Jugendarbeit ein? Wir schaffen Räume, in denen sich die Jugendlichen kostenlos treffen und untereinander sein können; in denen es keinen Leistungsdruck gibt und sie auch mal laut sein können. Bei uns können die Jungen sie selbst sein, ohne Angst haben zu müssen, weggeschickt zu werden. Nicht zuletzt haben sie die Möglichkeit, sich mit erwachsenen Menschen auszutauschen. Ansprechpersonen, die sie so im Rahmen der Schule oder in der Familie nicht haben.