Es gibt Geschichten, die sind fast zu gut, um wahr zu sein: Der Badener Weinhändler Daniel Cortellini feierte vergangenen Freitag seinen 53. Geburtstag, als um 9 Uhr morgens sein Telefon klingelte. Am anderen Ende sein Anwalt Hanspeter Geissmann, der ihm sogleich das schönste Geburtstagsgeschenk übermittelte.

Nach knapp fünf Jahren Rechtsstreit hat das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen letztinstanzlich zugunsten von «Corti» entschieden. Er darf seine Weine weiter (oder besser wieder) «Paradis du Rouge» respektive «Paradis du Blanc» nennen. «Ich war total aus dem Häuschen. Besser hätte mein Geburtstag nicht starten können», so Cortellini. Endlich sei die Zeit der schlaflosen Nächte vorbei.

Zur Erinnerung: Im Spätsommer 2014 erhielt Cortellini ein Schreiben der renommierten Zürcher Advokatur Baker & McKenzie Zurich: «Wir vertreten die Interessen der Société Jas Hennessy et Co. in der oben aufgeführten Angelegenheit», hiess es im Einleitungssatz. Cortellini würde mit seinen beiden Weinen «Blanc du Paradis» und «Rouge du Paradis» die Marke «Paradis» des Weltkonzerns verletzen.

Bei den Waren würde eine grosse Verwechslungsgefahr bestehen. Cortellini wurde aufgefordert, beim Institut für Geistiges Eigentum (IGE) einen Löschungsantrag seiner Marken zu stellen und diese Marken künftig nicht mehr zu verwenden. Cortellini wandte sich an den Badener Anwalt und Markenschutz-Spezialisten Hanspeter Geissmann, der ihm dringend davon abriet, auf die Forderung einzugehen. Denn dies hätte implizit als Schuldeingeständnis interpretiert werden können, was saftige Schadenersatzansprüche hätte nach sich ziehen können.

Zudem waren sich Geissmann und Cortellini auch in der Sache sicher, das Recht auf ihrer Seite zu haben. Tatsächlich mutet es sehr verwunderlich an, dass ein französischer «Paradis»-Cognac für 900 Franken mit einem Rot- oder Weisswein für gerade einmal Fr. 16.50 verwechselt werden kann. Zu diesem Schluss kam im Sommer 2017 auch das IGE, das die Beschwerde der Société vollumfänglich abwies. In seinem Urteil vom 2. April stützt nun das Bundesverwaltungsgericht diesen Entscheid: Es besteht keine Verwechslungsgefahr zwischen Cortellinis Weinen und dem 900 Franken teuren Cognac.

Alte Etiketten kommen zurück

«Natürlich habe ich versucht, optimistisch zu bleiben.» Aber über eine solche lange Zeitdauer sei es völlig normal, dass auch Zweifel und Ängste aufkommen. «Man fühlt sich ohnmächtig. Es gab sogar Momente, in denen ich mir zusammen mit meinem Treuhänder überlegt habe, all meine Aktiven in eine neue Firma zu verschieben», so Cortellini.

Denn nicht der Verlust der Marke wäre das grösste Problem gewesen, sondern allfällige Schadenersatzklagen, die Cortellini noch jahrelang hätten beschäftigen können. «Mit solchen Prozessen wird oft die Basis geschaffen, um dann in einem zweiten Schritt eine Schadenersatzklage einzureichen.»

Die Beschwerde der Société sei derart abstrus gewesen, «dass ich bei einer Niederlage riskiert hätte, dass gleich mein gesamtes Firmenvermögen angegriffen worden wäre».

Was den Weinhändler besonders irritierte, war die Tatsache, dass die Anwälte der Société nie das Gespräch mit ihm gesucht hätten. «Zu keiner Zeit in den letzten bald fünf Jahren wurde mir Raum für ein vernünftiges Gespräch geboten.» Stattdessen habe der Weltkonzern ein gewaltiges juristisches Pressing an den Tag gelegt.