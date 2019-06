Wo und wie soll sich die Stadt Baden in den kommenden Jahren und Jahrzehnten weiterentwickeln und verändern? Das am Donnerstag veröffentlichte 75-seitige Raumentwicklungskonzept gibt Antworten auf diese Fragen. Stadtammann Markus Schneider (CVP) bezeichnet den Prozess, der zum Konzept geführt hat, als einzigartig: «Es sind die Ergebnisse aus Umfragen und Gesprächen miteingeflossen, die wir in der Bevölkerung, mit Vertretern von Quartieren und Gewerbe, aber auch mit Experten und Pendlern geführt haben. Das Raumentwicklungskonzept ist sehr breit abgestützt.»

Mit die wichtigste Botschaft, die das Konzept enthält: Vier Stadtteile sind zu Transformationsgebieten erklärt worden. In diesen bestehe grosses Potenzial zur Innenentwicklung, zudem herrsche Handlungsbedarf, beispielsweise wegen alter Bausubstanz. In diesen Gebieten müsse die Entwicklung aktiv angegangen werden, heisst es im Bericht. Dieser lässt keine Zweifel daran, dass die Veränderungen in gewissen Badener Quartieren teilweise tiefgreifend sein werden. «Transformationsgebiete können eine wesentliche Veränderung in der Nutzungs- und Bebauungsstruktur erfahren. Dies kann mit einem veränderten Charakter oder mit einer neuen Funktion des Gebiets im gesamtstädtischen Kontext einhergehen.» Die wichtigsten Ideen zu den vier Transformationsgebieten im Überblick: