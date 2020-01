Raser brettert mit 211 km/h über die A1

Die Kantonspolizei Aargau hat am Sonntagnachmittag auf der Autobahn A1 bei Spreitenbach einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Der Mann fuhr in seinem Audi 211 km/h schnell an der Geschwindigkeitskontrolle in Richtung Zürich vorbei.

Die Badener Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung und ordnete an, das Auto zu beschlagnahmen. Die Polizei nahm dem 23-jährigen Kroaten den Führerausweis vorläufig ab. Der sogenannte Raserartikel des Strassenverkehrsgesetzes sieht für Tempo-Exzesse diesen Ausmasses eine Freiheitsstrafe von einem bis zu vier Jahren vor.