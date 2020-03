Raiffeisenbank bleibt 3000-Einwohner-Gemeinde treu: «Wir hätten auch schliessen können»

Die in den letzten zwölf Monaten umgebaute Geschäftsstelle der Raiffeisenbank an der Badenerstrasse 1 in Birmenstorf wurde am Freitag offiziell eingeweiht. Hintergrund dieses Umbaus sind die sich veränderten Kundenbedürfnisse und die Veränderungen in der Bankenwelt sowie im Marktumfeld. Der Schalterbereich ist neu zu einer offenen und modernen Beratungszone umgebaut worden. Beratungen können ortsunabhängig und auch ausserhalb der Öffnungszeiten vereinbart werden.

In einer Zeit, in der immer mehr Bankfilialen geschlossen werden, verhält sich die Raiffeisenbank anders. «Unsere Überlegung war eine andere. Von den reinen Zahlen und Fakten her hätten wir auch schliessen können», gibt Iwan Suter, der Vorsitzende der Bankleitung der Raiffeisenbank Lägern-Baregg, zu. «Doch Bank ist auch Vertrauen, Nähe zum Kunden. Die meisten anderen Institute sind auch gut und haben gute Produkte. Jedoch nicht austauschbar sind die Beziehungen zum Kunden. Dies braucht Nähe», betont Suter. Und genau diese schafft die Raiffeisenbank mit der umgebauten Filiale.

Drinnen moderner, draussen E-Ladesäulen

Hingegen gehen die klassischen Bank-Dienstleistungen am Schalter laufend zurück. Entsprechend präsentiert sich auch die Geschäftsstelle nach dem Umbau mit einer hellen 24-Stunden-Zone, komfortablen Ein- und Auszahlungsautomaten, einer offenen Empfangshalle und zwei modernen Sitzungszimmern. Zudem sind vor der Bank neu zwei Ladesäulen für Elektroautos installiert worden.

Da die Raiffeisenbank weniger Räumlichkeiten als früher benötigt, wurden im Obergeschoss und im Dachgeschoss zwei neue Mietwohnungen realisiert.