Im Rahmen einer Strafuntersuchung der Staatsanwaltschaft Baden sucht die Kantonspolizei Aargau nach den beiden Tätern. Bis heute ist deren Identität unbekannt. Die Kantonspolizei veröffentlicht nun Bilder der Überwachungskameras. Zudem wird eine Belohnung von 500 Franken ausgesetzt für Hinweise, die zur Ermittlung der Täterschaft führen. Diese nimmt die Kantonspolizei in Baden (Telefon 056 200 11 11) entgegen.

Die beiden Unbekannten sind etwa 20 bis 25 Jahre alt. Einer trug bei der Tat eine auffällige rote Fanjacke der American Football-Mannschaft «San Francisco 49ers». Das geraubte Geld verstauten sie in einer Papiertasche mit dem Logo der Modemarke «Marco O'Polo».

Mit Messern bewaffnet hatten die beiden Männer am Dienstag, 16. Juli, kurz nach 22 Uhr den Shop der Coop-Tankstelle an der Landstrasse in Wettingen überfallen. Trotz Fahndung war ihnen die Flucht gelungen.

Polizeibilder vom Juli