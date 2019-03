Am Donnerstagmorgen wurde ein Mann von zwei Trickdieben bestohlen, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt. Tatort war ein kleiner Parkplatz im Zentrum von Wettingen. Dort hatte ein Mann seinen Wagen abgestellt und wollte nun die Parkuhr bedienen. Eine Augenzeugin beobachtete um 9.45 Uhr, wie ein Unbekannter an ihn herantrat und ihn bestahl. Darauf bestieg der Dieb ein wartendes Auto und fuhr weg.

Die aufmerksame Beobachterin hatte inzwischen bereits die Polizei alarmiert, welche sogleich Ausschau nach dem Fluchtwagen hielt. Keine Minute nach der Meldung sichtete eine Patrouille der Regionalpolizei Wettingen-Limmattal das Auto bereits. Sie konnte den Ford mit deutschen Kontrollschildern stoppen und die beiden Insassen festnehmen.

Das 56-jährige Opfer kehrte kurze Zeit später wieder zum Parkplatz zurück. Dort erfuhr die Polizei, dass der Dieb den Betroffenen mit dem sogenannten Geldwechseltrick bestohlen hatte.