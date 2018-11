Die Polizei forderte am Donnerstagmorgen die Bevölkerung via Twitter auf, das Gebiet um den Manor am Schlossbergplatz in Baden grossräumig zu meiden. Hintergrund war eine Bombendrohung, die um 9.30 Uhr beim Manor eingegangen war. Der Anruf wurde nach Polizeiangaben von einer Mitarbeiterin des Warenhauses entgegengenommen. Beim Droher handle es sich um einen Mann. Mehr ist aktuell nicht bekannt.

Kurz nach Mittag begann die Polizei mit der Durchsuchung des Manor-Gebäudes, wie sie per Twitter mitteilte. Im Einsatz ist auch ein Sprengstoffspürhund der Grenzwache.

Am Frühen Nachmittag nahm die Polizei einen Mann fest, der an der Badstrasse am Absperrband beim Geschäft «Laube und Gsell» aufgefallen war. Nähere Angaben wollte die Polizei gegenüber unserer Reporterin Anna Bisig von TeleM1 noch nicht machen. Er wurde abgeführt. Ob der Mann mit dem Bombenalarm in Verbindung steht, ist unklar. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen eingeleitet.

Kurz vor 16 Uhr gab die Polizei den Schlossbergplatz und die Umgebung wieder frei. Das Manor-Warenhaus ist noch nicht zugänglich.

Grosse Evakuation

In einer ersten Information der Medien kurz vor Mittag vor Ort hatte Polizeisprecher Roland Pfister erklärt: "Alle Liegenschaften rund um den Schlossbergplatz sind evakuiert worden. Das betrifft mehrere Hundert Personen."

So erlebte Badens Ehrenbürger Sepp Schmid die Evakuation: