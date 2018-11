Die Polizei forderte die Bevölkerung via Twitter auf, das Gebiet um den Manor am Schlossbergplatz in Baden grossräumig zu meiden. Hintergrund ist eine Bombendrohung, die am Donnerstagmorgen beim Manor eingegangen ist. Der Anruf wurde nach Polizeiangaben von einer Mitarbeiterin des Warenhauses entgegengenommen. Beim Droher handle es sich um einen Mann.

Kurz nach Mittag begann die Polizei mit der Durchsuchung des Manor-Gebäudes, wie sie per Twitter mitteilte. Im Einsatz ist auch ein Sprengstoffspürhund des Grenzwachtkorps.

In einer ersten Information der Medien kurz vor Mittag vor Ort erklärte Polizeisprecher Roland Pfister: "Alle Liegenschaften rund um den Schlossbergplatz sind evakuiert worden. Das betrifft mehrere Hundert Personen."

Es gehe nun darum, den Anrufer zu ermitteln und wie man im Manor-Gebäude vorgehe, um die allfällige Bombe zu finden und zu sichern. Die Leute sollen sich vom Manor fernhalten und die Absperrung respektieren.

Wie die AZ-Reporter Andreas Fahrländer und Pirmin Kramer am Morgen beobachtet hatten, wurden erst sowohl Schlossberg- und Kirchplatz als auch der Theaterplatz abgesperrt. Überhaupt war es schwer durch die Stadt zu kommen. Die Sperrung beschränkt sich aktuell auf den Schlossbergplatz. Auch alle Läden und Gebäude in der Sperrzone wurden evakuiert.