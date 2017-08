Der gegenwärtige Finanzkurs des Stadtrats dürfte auf seine politische Konstellation beziehungsweise links-grüne Mehrheit zurückzuführen sein. Die Frage, ob eine Steuerfusserhöhung notwendig ist oder nicht, sei letztlich auch eine politische Beurteilung, sagt Badens Finanzchef Thomas Bumbacher. Man dürfe aber auch nicht ausser Acht lassen, dass die Aktiensteuern gegenüber dem Rekordjahr 2007 um rund 20 Mio. Franken (ein Fünftel des Gesamtsteuerertrags) eingebrochen seien.

Für Bumbacher sind die im neuen Finanzplan aufgeführten Gesamtinvestitionen allein aus der Erfahrung nicht in Stein gemeisselt. Bei den Investitionen nimmt er das Kurtheater-Projekt als Beispiel. Er erwartet, dass auch bei anderen Investitionen Verzögerungen eintreten könnten.

Was weitere Einsparungen innerhalb der Verwaltung anbetrifft, lässt er überraschend durchblicken, dass sich die Stadtverwaltung in den «goldenen Jahren» einen hohen Standard angewöhnt habe und sich noch an die neue Ertragssituation anpassen müsse. Im Gegensatz dazu hatte der Stadtrat in der Vergangenheit mehrfach