Er werde provisorisch beleuchtet und sei noch nicht fertig erstellt. Denn auf der Schlossbergseite müssen nach der Badenfahrt noch Massnahmen getroffen werden, um die alten Betonwände der Tunnelgarage zu entwässern. Das war laut Burchia im Projekt nicht vorgesehen. Die Festbeiz der Feuerwehr hat noch den grossen Baukran vor sich stehen. «Vom Bauablauf her kann er erst nach der Badenfahrt auf die Seite des Cordulaplatzes gestellt werden», so der Baustellenleiter.

Zurzeit läuft die dritte Bauetappe. Bruggerstrasse und Bustunnel sind bis auf die kleine Inselbaustelle eingangs der Bruggerstrasse zugedeckt, ebenso die neue Fussgängerpassage, die passierbar ist, wenn auch deren Bodenplatten erst im Bereich Falkengebäude gelegt sind. Der terrassierte Aufgang zum Cordulaplatz und zur Weiten Gasse ist erst Teil der vierten Etappe und wird nach der Badenfahrt erfolgen.

«Es war uns zeitlich nicht mehr möglich, die Passage fertigzustellen», sagt Burchia. So geht man in Richtung Weite Gasse derzeit über den nackten Betonboden, und muss vom Falkengebäude her einen Umweg in Kauf nehmen.

Der Platz vor dem Bezirksgebäude ist nahezu fertig erstellt, nur der Brunnen mit dem Obelisk fehlt. Einzelne Bauabläufe hätten sich aus technischen Gründen verschoben, so Burchia. Zum Schutz des Wurzelwerks der grossen Blutbuche auf dem Ländliplatz sowie der Buchen vor der Tannegg mussten die Fundamente anders gesetzt werden.

Sicherheitsmassnahmen getroffen

Weil es eben noch eine Baustelle ist, mussten verschiedene Massnahmen speziell für die Badenfahrt getroffen werden. Die Fussgängerrampe zum Cordulaplatz wurde verbreitert. Ebenso hat man der Sicherheit verstärkt Aufmerksamkeit geschenkt. Wo notwendig würden Abschrankungen oder Beleuchtung verbessert, damit alkoholisierte oder übermütige Festbesucher nur im übertragenen Sinne des Wortes abstürzen können.

«Ich habe ein gutes Gewissen», erklärt Otmar Burchia kurz vor Festbeginn. Die Verantwortung für die Baustelle liegt auch während der Badenfahrt bei ihm. «Wir werden regelmässig Patrouillen an den neuralgischen Punkten vorbeischicken.». Es gibt einen Einsatzplan, wer jeweils an die Badenfahrt beordert wird und zwischendurch ein Auge auf die Baustelle werfen muss. Er werde dies ebenfalls tun, obschon er hoffe, die Badenfahrt auch mal geniessen zu können, sagt Otmar Burchia.