Man kann es nicht anders sagen. Aber diese Beschwerde war ein Flop. Ein 33-jähriger Serbe wehrte sich vor Obergericht gegen die Landesverweisung von fünf Jahren und verlangte eine tiefere Strafe. Der Mann hat am 26. März 2017, mitten in der Nacht, den «Pizza-Blitz» in Baden überfallen. Mit einem Messer bedrohte er den Angestellten und forderte ihn auf, die Kasse zu öffnen. Mit rund 900 Franken machte er sich aus dem Staub. Etwa zwei Wochen später hat er einen Kiosk in Dietikon überfallen. Wieder bedrohte er den Angestellten mit einem Messer. Dieses Mal entwendete er 2600 Franken aus der Kasse.

Der Angestellte verfolgte den Räuber zu Fuss und schaffte es, mit einer Eisenstange auf die Frontscheibe seines Autos einzuschlagen. Trotzdem flüchtete der Serbe mit dem Auto und lieferte sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei, bevor er festgenommen werden konnte.