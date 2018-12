Bühnenpoetin, Kabarettistin und Autorin Patti Basler ist am Sonntag, 9. Dezember, von 11 bis 12 Uhr in der Stadtbibliothek Baden zu Gast. Hintergrund: Gemeinsam mit dem Kulturradio Kanal K wird an drei Wintersonntagen das Format «Ein Gast ein Buch» live aus der Stadtbibliothek gesendet. Im Gespräch mit Moderator Benjamin Fisch wird Patti Basler über sich erzählen und ihr Lieblingsbuch «Heidi» von Johanna Spyri mitbringen. «Es freut uns natürlich besonders, dass Patti Basler, die aktuelle Gewinnerin des Salzburger Stiers, aus der Region Baden kommt und jetzt zu Gast bei uns ist», teilt die Stadtbibliothek mit. (az)