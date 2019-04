Die Boutique «Passione Moda» an der Albertstrasse in Neuenhof wurde am Freitag überfallen. Nach der Mittagspause hatte die Geschäftsinhaberin um 14 Uhr gerade den Laden aufgeschlossen, als wenig später ein Mann eintrat. Dieser packte die Frau am Arm und erklärte ihr, dass dies ein Raubüberfall sei.

Der Mann hielt ein Messer in der Hand und drohte damit der Inhaberin. Diese schrie laut und konnte ins Freie rennen. Damit konnte sie den Täter verscheuchen, wie die Aargauer Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Der Mann rannte ohne Beute der Zürcherstrasse entlang davon.

Die sofort alarmierte Polizei fahndete mit etlichen Patrouillen nach dem Räuber, konnte diesen aber nicht fassen. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Das Opfer beschrieb den Täter als einen 50 bis 60 Jahre alten Mann, etwa 180 cm gross und mager war. Sein Gesicht war sonnengebräunt und vernarbt. Er trug eine blaue Windjacke mit Kapuze, eine dunkle Hose und hatte eine Sonnenbrille aufgesetzt. Er sprach Schweizerdeutsch.

Die Kantonspolizei in Baden (056 200 11 11) sucht Augenzeugen, die den Unbekannten vor der Tat oder auf der Flucht gesehen haben.





