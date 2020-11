Parkgebühren in Baden sollen massiv steigen – das sind die alten und neuen Preise in der Übersicht

Zu den öffentlichen Parkplätzen in Baden bestehen heute je nach Quartier unterschiedliche Regelungen. Bewohner des Martinsbergquartiers müssen beispielsweise für das Abstellen ihrer Fahrzeuge auf der Strasse bezahlen. Bewohner der Quartiere Allmend, Rütihof oder Dättwil dagegen können ihr Fahrzeug oder auch ihren Wohnwagen «gratis und ohne zeitliche Beschränkung auf der Strasse parkieren», wie Einwohnerrat Alex Berger (SP) in einer Motion schrieb, die das Parlament guthiess. «Die Bewohnerinnen und Bewohner von Baden werde damit ungleich behandelt», schrieb er.

Berger forderte vom Stadtrat eine «zeitgemässe flächendeckende Bewirtschaftung öffentlicher Parkplätze». Bewirtschaftung meint, dass Autos nicht mehr unbeschränkt und gratis abgestellt werden können, dass also zumindest eine Blaue Zone eingeführt wird.

Parkhäuser sind ausgenommen

Nun legt der Stadtrat ein neues Parkierungsreglement samt dazugehöriger Gebührenverordnung vor. Das ganze Stadtgebiet ist mit einbezogen. Im Zentrum sind nur Kurzzeitparkplätze vorgesehen, die aber teuer sind. In den zentrumsnahen und peripheren Gebieten sind auch Langzeitparkplätze für Anwohner und andere Berechtigte vorgesehen. Nicht Gegenstand der geplanten Änderungen sind die Parkplätze in den Parkhäusern, beim Stadion Esp und beim Schwimmbad. Unbewirtschaftete Parkplätze werden verschwinden.

«Es soll keine Gratisparkplätze in den Quartieren mehr geben», benennt Stadtammann Markus Schneider ein Ziel. Der Parkraum auf öffentlichem Grund soll prioritär den Einwohnern und dem lokalen Gewerbe zu Gute kommen. Pendler sollen ihre Fahrzeuge nicht mehr gratis in den Quartieren abstellen können. Schneider spricht von einer «massvollen Erhöhung der Tarife». Dauerparkieren soll nicht günstiger sein als das Mieten eines privaten Parkplatzes. Private Anbieter von Parkplätzen sollen also nicht konkurrenziert werden. Die Einteilung der Parkzonen wurde angepasst.

Laternenparkplätze werden teurer

Ein Blick auf den Ist-Soll-Vergleich des Stadtrats zeigt: In 18 von 35 Standorten wird die maximale Parkzeit reduziert. In 20 von 35 werden die Parkgebühren erhöht. Auch die Preise für Anwohner- und Pendlerkarten werden markant erhöht. Der Überblick: