Pannen-LKW sorgt für lange Staus zwischen Aarau und Baden ++ Abschleppdienst vor Ort

Am Mittwochmorgen, kurz nach 7 Uhr, kam ein Lastwagen auf der A1 Richtung Zürich zum Stehen. Die Panne ereignete sich zwischen der Verzweigung Birrfeld und Baden-West. Da der LKW auf der mittleren Spur anhalten musste, staute sich der Verkehr nach kurzer Zeit bereits ab Aarau-West.

Aktuell stehen Verkehrsteilnehmende zwischen Aarau-Ost und Baden-West auf einer Länge von 13 Kilometern im Stau, wie der Verkehrsdienst Viasuisse in einer Mitteilung schreibt. Ein Staumelder berichtete, dass er bis zur Verzweigung Birrfeld bereits zweieinhalb Stunden im Stau gestanden ist.

Die blockierte Situation auf der A1 sorgt für massiven Rückstau auf der A3. Hier standen Verkehrsteilnehmende zwischenzeitlich ab dem Habsburg-Tunnel Schlange; unterdessen ist der Rückstau etwas kürzer und beginnt bei Brugg.

Seit zirka 8.30 Uhr ist der Abschlepper vor Ort, weshalb die Autobahn bei Baden-West nur noch auf einer Spur befahren werden kann. Wegen Ladeproblemen musste zudem ein zweiter Abschlepper aufgeboten werden. Nach aktuellen Angaben der zuständigen Polizei sollte der defekte Lastwagen voraussichtlich bis zirka 13.00 Uhr abgeschleppt sein.

Da einige Autofahrerinnen und Autofahrer auf das Nebenstrassennetz ausgewichen sind, um dem Stau auf der Autobahn auszuweichen, sind auch diverse Hauptstrassen überlastet; so etwa die Hauptstrasse zwischen Aarau-Ost und Wildegg. Reisenden auf der A1 von Bern her in Richtung Zürich wird empfohlen, ab der Verzweigung Wiggertal die A2 via Luzern zu benützen. (luk)

