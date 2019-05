Ein Teil des «Tägi»-Areals und der Bauernhof der Familie Benz sind im Mai in festlicher Hand. An den Wochenenden vom 10. bis 12. und vom 16. bis 19. Mai findet zum ersten Mal überhaupt die Frühlingswiesn Wettingen statt. Dabei bieten sich den Besuchern allerlei Attraktionen auf dem Festgelände. Es gibt ein Kuhfladen-Bingo, eine Heuballen-Hüpfburg und auch ein Säulirennen.

Am Abend könnten Besucher im Festzelt die Atmosphäre wie am Oktoberfest geniessen, sagt Simon van Voornveld von der Organisationsfirma Wiesn Events GmbH: «Es soll eine Mischung zwischen einem Oktoberfest und Einflüssen von Schweizer Tradition sein. Wir erwarten auch viele Besucher in historischen Trachten aus der Schweiz.»

Anders als beim Oktoberfest auf dem Badener Trafoplatz, das die Wiesn Events ebenfalls organisiert, wollte man in Wettingen in die Natur. Das Gelände auf einer Wiese und bei einem Bauernhof in Wettingen ist das Resultat von vier Jahren Planung. «Wir suchten eine Wiese, einen Waldrand oder einen Bauernhof. Nun haben wir optimale Bedingungen.»