«Die Vorbereitungen laufen super», sagt er. In den letzten Tagen und Wochen sei nicht nur bei ihm, sondern im ganzen Team «eine Art innerere Ruhe» eingekehrt. «Es herrscht eine arbeitsame, konzentrierte Atmosphäre, in der jede und jeder seine Pendenzen abarbeitet.» Dass das Festival im nächsten Jahr bereits sein zehnjähriges Bestehen feiern wird und die Veranstalter somit auf einige Jahre Erfahrungen zurückgreifen können, zeige sich etwa daran, wie eingespielt das Team ist.

Seit einigen Jahren betreibt das «One of a Million» eigens ein Ressort, das sich mit diesen Fragen rund um die Nachhaltigkeit beschäftigt. Von der Verpflegung am Festival, die durchgängig vegetarisch ist und aus regionalen und saisonalen Produkten zubereitet wird, über die CO2-niedrig gehaltenen Transportwege der Künstler mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Transport der Musikinstrumente mit Elektrofahrzeugen bis zur bewussten Auswahl der Sponsoren und Partner: Der Nachhaltigkeitsgedanke am Festival wird nicht nur reflektiert und diskutiert, sondern auch wirklich gelebt, sagt Nik Fischer.

Noch immer gehört das intime Musikerlebnis in diversen Lokalen und unkonventionellen Räumen der Stadt zu den Aushängeschildern des «One of a Million». Mit dem Wachstum des Festivals trage man heute aber eine grössere Verantwortung, meint Fischer. Dieses Jahr findet deshalb neben Konzerten und einer eindrücklichen Klanginstallation im Kraftwerk Aue auch eine grosse Podiumsdiskussion statt, bei der eine Politikerin, eine Dozentin und Kulturschaffende darüber diskutieren werden, wie die Kulturszene nachhaltiger gestaltet werden kann.

Als Musikfestival eine politische Haltung einzunehmen, sei für ihn selbstverständlich. «Kultur darf nicht nur, sie muss politisch sein.» Denn wo Musik zum reinen Entertainment verkomme, sei es gehaltlos und entbehre wichtiges, kulturpolitisches Potenzial.

Nachhaltigkeit in der Musikindustrie ist am «One of a Million» das eine Thema. Das andere, so zeigt der Blick auf das Programm, ist der Einsatz gegen Sexismus: «Noch immer sind die meisten Musikproduzenten bei Labels und Booking-Agenturen männlich», sagt Nik Fischer. «Das wirkt sich leider häufig auf die Auswahl der Künstlerinnen und Künstler aus.» Sängerinnen müssten in erster Linie schön aussehen. Als Antwort darauf spielen am Festival dieses Jahr bei 30 der insgesamt 58 Acts Frauen die oder eine zentrale Rolle. Ausserdem treten queere Bands wie «Air Waves» oder «Asbest» auf.

Kunst im Schaufenster

Ein neues Format lanciert das Festival dieses Jahr mit dem «Schaufenster»: In einem leerstehenden Raum gegenüber vom Manor werden Schweizer Kunstschaffende ihre Eindrücke an den Wänden, Böden und Decken festhalten. Jeden Tag von 17 bis 18 Uhr findet dort ein Apéro statt, bei dem der Prozess laufend beobachtet und miterlebt werden kann. Am 2., 5. und 9. Februar gibt es zudem Gratiskonzerte – ein offenbar in mehrfacher Hinsicht spannender Ein- beziehungsweise Ausblick.