«Für einen Spatenstich ist es eigentlich fast ein wenig zu spät», sagte die Badener Stadträtin Sandra Kohler (parteilos) gestern Montagnachmittag. «Denn bereits in den Sommerferien wurde gerodet, danach begannen die Abbrucharbeiten.» Es sei in mehrfacher Hinsicht eine beeindruckende Baustelle, sagte Kohler weiter. «Einerseits von der Grösse und von der Fläche her. Andererseits, weil die Stadt nicht jeden Tag auf einer Baustelle 100 Millionen Franken verbaut.»

Künftig werden im Sekundarstufenzentrum Burghalde (SSZ) die Bezirks-, Sekundar- und Realschüler aus Baden, Ennetbaden, Ehrendingen und Birmenstorf unterrichtet. Im August 2017 hatte der Baden Einwohnerrat den Kredit von 98,5 Millionen für den Neubau des Sekundarstufenzentrums bewilligt, im November gab auch das Stimmvolk grünes Licht.