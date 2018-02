In der Folge kamen gravierendere Anklagepunkte ans Licht: General Electric habe den Füdlibürger als Abbauer von Arbeitsplätzen engagiert, an der Badenfahrt sei er ständig alkoholisiert gewesen und er sei als Initiant von «No Billag» dafür verantwortlich, dass das öffentliche Anrecht auf ausgewogene Information in Gefahr sei.

Der Verteidiger schützte seinen Mandant und denunzierte die Beweislage als «Fake News». Bei diesem Stichwort hatte auch Donald Trump – Füdlibürgers Kollege – seinen Auftritt und spazierte in aller Seelenruhe über den Gerichtsplatz.

Doch damit nicht genug: Die Staatsanwältin warf dem Angeklagten vor, an einer weiteren Initiative namens «No Fasnacht» beteiligt zu sein, die jegliches fasnächtliches Treiben unterbinden soll, woraufhin ein Raunen durch die Zuschauerreihen ging.

Auch das flammende Schlussplädoyer des Verteidigers, in dem er an die Menschlichkeit des Hohen Gerichts appellierte, half nichts: Der Füdlibürger wurde zum Tode durch Verbrennen verurteilt. Begleitet von lautem Knallen und den Jubelrufen der anwesenden Zuschauer verabschiedete sich der Füdlibürger spektakulär ins Jenseits.

Wie gewohnt wurde mit den traditionellen Worten «Scharfrichter zünd ah, d Bademer Fasnacht foot ah» die Fasnachtszeit dann offiziell eingeläutet.