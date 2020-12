Nicht nur das tödliche Lift-Drama ging ihm nahe: «Diese Bilder bleiben für immer»

Chemieunfälle habe er auch eine Handvoll miterlebt: Imboden erinnert sich an einen Grosseinsatz in einer Lackfabrik oder an einen der grössten Brände in Spreitenbach, als 1996 die Firma Soprema komplett zerstört wurde. «Am meisten prägen aber vor allem Einsätze, bei denen es Tote oder Schwerverletzte gibt», sagt Imboden. «Diese Bilder bleiben für immer.» In seiner Feuerwehrkarriere habe er an über ein Dutzend Einsätze ausrücken müssen, bei denen es Tote gab. «Das sind immer bewegende Geschichten.»

Zwei tragische Ereignisse in einem Jahr

Dieses Jahr wurden er und sein Team an zwei Ereignisse aufgeboten, die besonders tragisch endeten: Zum einen ins Spreitenbacher Pflegeheim Senevita als eine Frau bei einem Brand in ihrem Zimmer ums Leben kam. Zum anderen beim Sturz eines 27-jährigen Mannes in einen Liftschacht eines 12-stöckigen Hochhauses. «Wir konnten den jungen Mann nur noch tot bergen», sagt Imboden. Bei solch schwierigen Arbeiten an der Front sei er als Kommandant besonders gefragt.

Er musste entscheiden, wer sich für diesen Einsatz eignet: «Ich frage natürlich auch immer bei meiner Mannschaft nach, ob sie sich den Einsatz zutrauen. Nicht alle können mit solchen Bildern umgehen.» Er habe aber das Glück, dass im 95-köpfigen Team zwei Personen sind, die bei einer Berufsfeuerwehr angestellt sind. «Diese kennen sich in solchen speziellen Situationen besser aus», ergänzt er. Es gehörte aber auch zu seinen Aufgaben, professionelle Hilfe aufzubieten, wenn diese gewünscht war. «Der seelische Schutz meines Teams war mir immer sehr wichtig. Ich wollte, dass es ihnen nach den Einsätzen gut geht und habe nach ihrem Befinden gefragt. Nicht alle Einsatzkräfte können solche Situationen gleich gut verarbeiten.»

Leere Agenda ab Januar

Sein Stolz auf sein Team und auch auf sich selbst zeigt er ohne falsche Bescheidenheit: «Ich habe gute Arbeit geleistet und war immer auch um einen guten Team-Spirit besorgt.» Er hinterlasse seinem Nachfolger Daniel Wiederkehr ein harmonisches Team. Es seien in diesen 30 Jahren viele Freundschaften entstanden, die er auch weiterhin pflegen werde. Die Kameradschaft werde er wohl am meisten vermissen. Am wenigsten hingegen die nächtlichen Einsätze: «Vor allem diejenigen nachts um drei Uhr waren immer die Kräftezehrendsten», sagt er.

Dem Feuerwehrverein wird Imboden weiterhin erhalten bleiben. Trotzdem werde es komisch sein, «wenn meine Agenda ab Januar fast leer ist». Er freut sich nun aber auf mehr Freizeit mit seiner Partnerin, aufs gemeinsame Kochen und auf Rockkonzerte – sobald diese wieder stattfinden.