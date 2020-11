Nicht nur beim Kurtheater: Wettingen will auch das Geld fürs Familienzentrum Karussell kürzen

Erich Obrist, Ressortvorsteher Gesellschaft und Kultur in Baden, bringt seinen Unmut in seiner ihm typischen Art zum Ausdruck. «Wettingen nennt sich Stern an der Limmat. Aber der Stern leuchtet regional immer weniger, er verliert an Ausstrahlung. Ich wäre sehr traurig, wenn der Stern zum schwarzen Loch mutiert.»

Der Grund für Obrists deutliche Worte in Richtung der Nachbargemeinde: Wettingens Gemeinderat will auch die jährlichen Beiträge ans regionale Familienzentrum Karussell mit Standort in Baden kürzen, von 50'000 Franken auf 25'000 Franken. Der Einwohnerrat wird in der Budgetdebatte am Donnerstag in einer Woche darüber abstimmen. Auch die jährlichen Beiträge ans Badener Kurtheater sollen auf 50'000 Franken gesenkt und somit fast halbiert werden, schlägt der Wettinger Gemeinderat vor. Erich Obrist betont: «Das Karussell ist ein regionales und kein städtisches Familienzen­trum. Es ist von enormer Bedeutung für die frühe Förderung beziehungsweise die Entwicklung der Kinder im Vorschulalter. Und auch den Eltern bietet es sehr gute Möglichkeiten, sich Tipps zu holen und sich auszutauschen. Auch Wettinger Eltern und Kinder profitieren davon. Sehr, sehr bedauerlich, dass Wettingen hier Geld sparen will.» «Hätten Beitrag auch ganz streichen können»

Rosmarie Hubschmid, Betriebsleiterin des Familienzentrums, spricht von einem «elementaren Betrag», der verloren gehen könnte. «Wir sprechen nicht von 10 oder 20, sondern von 50 Prozent.» Die Gemeinde­beiträge von Baden, Obersiggenthal, Ennetbaden und Wet­tingen belaufen sich insgesamt auf 297'000 Franken. «Kürzt Wettingen den Betrag tatsächlich, werden uns zehn Prozent weniger Mittel zur Verfügung stehen. Wir müssten prüfen, welche Angebote wir noch ­weiterführen könnten und ­welche nicht. Wir müssten vermutlich eigene Angebote im ­Bereich Kreativität und Begegnung abbauen», sagt Barbara Hubschmid. Sie schrieb alle Wettinger Fraktionspräsidentinnen und -präsidenten an, mit der Bitte, von der Streichung abzusehen.