Neues Ranking: Vier Aargauer Restaurants gehören zu den 50 besten in der Schweiz

Eine Auswertung von mehr als 70'000 Gäste-Bewertungen des Online-Restaurantführers Lunchgate hat ergeben: Das «Hertenstein Panorama Restaurant» in Ennetbaden ist das zweitbeste Restaurant der Schweiz. Nur die Wirtschaft zur Traube in Ottikon bei Kemptthal (ZH) schnitt besser ab.

Lunchgate hat auf Basis der Bewertungen die Top-50-Restaurants der Schweiz gekürt. Nebst dem Panorama-Restaurant figuriert auch die Leuggemer «Sonne» (7.) in den besten Zehn. Die zwei weiteren Aargauer Betriebe auf der Liste sind das «Hans und Heidi» in Wohlen (33.) und das Gasthaus zur Blume in Magden (50.).

Bei Lunchgate können nur Gäste bewerten, die über das Online-Reservationssystem «forAtable» einen Platz in einem Restaurant gebucht haben. Es handle sich deshalb um echte Rückmeldungen, heisst es in einer Lunchgate-Mitteilung. Für die Bestenliste kamen nur Restaurants in Frage, die «forAtable» nutzen.

Lunchgate zeichnet Lokale mit genügend Kritiken und einer Durchschnittsbewertung zwischen 4,5 und 5 Punkten mit dem Swiss Guest Award aus. 385 Betriebe erreichten letztes Jahr diesen Wert. Ausschlaggebend sind die vier Kategorien Essensqualität, Servicequalität, Ambiente und Preis/Leistungsverhältnis.