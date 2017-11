Wo einst ein Liegepark und Kinderparadies die Hofstatt des Hotels und Restaurants Steinhof bildeten, sollen in wenigen Jahren Mehrfamilienhäuser stehen. Derzeit läuft das öffentliche Mitwirkungsverfahren für den Gestaltungsplan «Steinhof». Vorgesehen sind acht Gebäude mit drei bis vier Geschossen und Attika-Aufbau. In den rund 85 Wohnungen mit 2,5 bis 5,5 Zimmern sollen dereinst rund 180 neue Einwohner ein Zuhause finden. Wobei die Planer von einer durchschnittlichen Wohnungsbelegung von 2,1 Personen ausgehen. Bei den Wohnungen handelt es sich um Eigentumswohnungen. «Allenfalls werden wir eine kleine Zahl der Wohnungen vermieten», sagt der zuständige Architekt Martin Thalmann von Thalmann und Steger Architekten in Wettingen. Er ist auch an der Immo Impuls AG beteiligt, der das Bauland gehört. Die Firma ist Bauherrin und Investorin der Steinhof-Überbauung. «Wir wollen Wohnungen im höheren mittleren Preissegment bauen», sagt Thalmann und fügt an: «Wir bauen keine Luxuswohnungen, aber sie werden einen guten Ausbaustandard haben.»

Grosse Nachfrage

Am westlichen Rand der Überbauung ist eine Fuss- und Veloverbindung zwischen Hürdlistrasse und Bahnhofstrasse geplant. Auch die in der Siedlung befestigten Fuss- und Radwege von der Landstrasse in Richtung Grundstrasse werden öffentlich nutzbar sein. An der Landstrasse direkt vor dem Gasthof Steinhof wird es eine Bushaltestelle geben. Eine Tiefgarage hält 140 Parkplätze für die Bewohner bereit und 37 Parkplätze für das Hotel und Restaurant Steinhof. Oberirdisch wird es 15 Besucherparkplätze geben. Zwischen den acht Gebäuden soll es private und gemeinschaftliche Gartenbereiche, Wege, Plätze, Wiesen und Spielflächen geben.