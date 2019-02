«Als ich ein Teenager war, habe ich mich nur über unseren Wohnort geärgert. Dauernd gab es etwas, das instandgesetzt werden musste.» Mit diesen Worten leitete Patrice Gilly die Führung durch Hof und Mühlegebäude ein, in dem er aufgewachsen ist. Sein Vater hatte die historische Mühle im schützenswerten Dorfkern von Otelfingen 1968 gekauft und sorgfältig restauriert. Heute ist Patrice Gilly stolz auf den einmaligen Gebäudekomplex und die Tradition von Konzerten im Mahlraum der Mühle, die ebenfalls auf seinen Vater zurückgehen. Die Mühle gehört inzwischen einer Stiftung, in der er sich stark engagiert.

Dieser Stiftungsrat hat sich im vergangenen Jahr teilweise neu zusammengesetzt und sich seither intensiv mit den Strukturen der Stiftung befasst, die so unterschiedliche Aufgaben wie den Erhalt des historischen Gebäudes und die Förderung kultureller Anlässe hat. Nach Prüfung verschiedener Optionen wurde die ursprüngliche Organisationsstruktur mit einer in der Stiftung integrierten Kulturkommission bestätigt und mit neuen Leuten personell verstärkt.

Konzerte in Wohnzimmern

An einer Medienorientierung in der holzgetäferten Stube mit imposantem Kachelofen wurden Leute vorgestellt, die in Teams von zwei oder drei Personen für die vier Veranstaltungssparten Classic, Non-Classic, Kids und Spoken Word zuständig sein werden. Der Enthusiasmus, den sie mit ihren Ideen versprühten, weckt Erwartungen für die anstehende Saison.