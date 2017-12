Die neu gewählte Stadträtin Sandra Kohler (parteilos, 36) erhält ihr Wunschressort, nämlich Planung und Bau. Die Gegnerin des Burghalde-Kredits wird also auch den Bau des neuen Sekundarstufenzentrums unter ihre Fittiche bekommen. "Ich werde mich zuerst eingehend in dieses komplexe Vorhaben einarbeiten müssen", erklärt Kohler auf Anfrage. Ihr Job werde zweifellos auch sein, dass die Kosten im Griff behalten werden können. Und wenn sich Sparpotenzial zeige, werde sie sich alles daran setzen, dieses auch zu realisieren. Auch die weitere städtebauliche Entwicklung bedeute für sie viel. "ich denke, dass Baden auch punkto Gestaltung Potenzial hat, was ein wichtiges Anliegen der Bevölkerung ist", sagt Kohler und will dahingehend mit der Entwicklungsplanung nahe zusammenarbeiten.

Sein Wunschressort hat auch Philippe Ramseier (FDP, 41). Er habe nicht als erste Wahl das Ressort Planung und Bau im Visier gehabt, auch wenn dieses zweifellos eine Herausforderung gewesen wäre. "Mit dem Ressort Immobilien und Infrastruktur fühle ich mich sehr wohl", sagt Ramseier. Er orte in diesen Bereichen einige Kapazitäten für die fortschreitende Digitalisierung, aber auch für die Ansiedlung neuer Firmen auf Stadtgebiet.

Das ist der neue Stadtammann Markus Schneider: