Neuer Pächter nach Durststrecke: Ein Walliser übernimmt das Traditions-Restaurant Weisser Wind

Der 30-jährige Walliser Alessio Gretz nimmt die Herausfor­derung «Restaurant Weisser Wind» an und wird ab November die Freienwiler Dorfbeiz führen. Der neue Pächter hat kürzlich mit der Genossenschaft Weisser Wind Freienwil einen Fünfjahresvertrag unterzeichnet. «Ich kannte das Restaurant bisher nur aus dem Fernsehen», sagt Gretz zur AZ.

Dann habe er im Gastrojournal entdeckt, dass es zur Pacht ausgeschrieben ist. «Als ich im Juli zum ersten Mal von Ehrendingen her über den Hügel fuhr und das Dorf entdeckte, fühlte sich das gleich richtig an», sagt er. Sein gutes Gefühl verstärkte sich, als er das Restaurant neben der kleinen Kirche entdeckte: «Da wusste ich – ohne überhaupt den Innenbereich gesehen zu haben – das ist es.» Der «Weisse Wind» sei sehr idyllisch gelegen. Schon länger habe er nach einer solchen Landbeiz gesucht, aber nirgends fühlte er sich gleich so wohl wie in Freienwil.