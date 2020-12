Neuer Namen für Bushaltestellen: «Kantonsschule» heisst nun «Utostrasse» – stimmen Sie darüber ab

So heisst die Haltestelle bei der Kantonsschule Baden, an der die Busse der Linie 3 und 4 halten, neu «Baden Utostrasse».

Am Sonntag wechselt der Fahrplan für den öffentlichen Verkehr. Dieser bringt für die Region einige Veränderungen mit sich. Überraschend haben die Regionalen Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen (RVBW) beschossen, einige Bushaltestellen neu zu benennen. Dies, «um die Fahrgastlenkung zu verbessern.»

Utostrasse oder Kantonsschule: Welcher Name für die Bushaltestelle ist besser?

Die Busse 3 und 12 halten neu nicht mehr an der Haltestelle «Wettingen, Bahnhof», sondern in «Wettingen, Bahnhofplatz». In derselben Gemeinde wird die «Halbartenstrasse» zur «Zirkuswiese».