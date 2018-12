Nici Jost aus Zürich ist neue Stadtfotografin der Stadt Baden 2019/2020, wie die Stadt mitteilt. Aufgabe des Stadtfotografen ist es, die Entwicklung der Stadt Baden für die heutigen und kommenden Generationen zu erfassen und zu dokumentieren. Das Mandat dauert jeweils zwei Jahre und wird seit 2002 regelmässig vergeben.

Die 34-jährige Nici Jost wohnt in Zürich und hat ihre Schulzeit in Benzenschwil AG und Jonen AG verbracht. Sie kennt Baden seit ihrer Jugend und ist nach wie vor mit der Stadt verbunden. Sie absolvierte eine Lehre als Fotofachangestellte in Bremgarten und verbrachte einige Jahre in Kanada, wo sie sich ebenfalls weiterbildete in der Fotografie.

Bei Pipilotti Rist absolvierte sie ein Jahr in Zürich ein Praktikum. Während ihres Studiums baute sie ihr Geschäft als selbstständige Fotografin auf. Im Jahr 2016 schloss Jost den Master of Arts in Fine Arts der Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel, ab. (az)