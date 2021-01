Neue Petition fordert: Smartvote soll in Wettingen Wahlentscheid erleichtern

Wen soll man in den Gemeinde- und in den Einwohnerrat wählen? Vor dieser Frage stehen die Wettinger Stimmberechtigten im nächsten Herbst wieder. «Es ist aber nicht einfach, zu verstehen, für was die einzelnen ­Personen und Parteien stehen», findet GLP-Politikerin Andrea Kleger. «Oft sind die Wahlplakate wenig aussagekräftig und die Informations­beschaffung über Podien oder Tageszeitungen ist sehr zeitaufwendig.»

Die Politikerin will hier für Abhilfe sorgen. Sie hat eine Petition auf der Onlineplattform petitio.ch lanciert. Ihre Forderung: Wettingen setzt für die Einwohnerratswahlen 2021 ein Onlinetool von Smartvote ein. Mit diesem lasse sich schnell herausfinden, welche Kandidierenden zu einem passen, so Andrea Kleger.