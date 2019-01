In der nächsten Einwohnerratssitzung am 29. Januar in der Badener Pfaffechappe werden vier neue Mitglieder in Pflicht genommen: Als Nachfolger von Roland Eglin (CVP) wird Toni Ventre angelobt, als Nachfolger von Mathias Schickel (CVP) Thomi Bräm. Als Nachfolgerin von Alex Meier (EVP) wird Doris von Siebenthal Einwohnerrätin. Von der FDP hat Vera de Vries ihren Rücktritt eingereicht. Ihr Nachfolger wird FDP-Co-Präsident Tobias Auer. Zudem tritt Nicole Kamm Steiner aus dem Wahlbüro zurück, auch für sie muss eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gewählt werden.

Aus der Finanzkommission treten Iva Marelli (Team Baden) und Mark Füllemann (FDP) zurück. Sie dürften durch Martina Niggli (Team) und Stefan Jaecklin (FDP) ersetzt werden. Füllemann und Marelli verbleiben im Einwohnerrat. Mark Füllemann war 2016/2017 Präsident der Fiko. Sein Nachfolger als Kommissionspräsident ist Fritz Bosshardt (Team). Iva Marelli gibt in ihrem Schreiben an Ratspräsidentin Karin Bächli (SP) einen besonderen Rücktrittsgrund an: Vermählung mit dem Kommissionspräsidenten. (AZ)