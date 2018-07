Jennifer Jaun wird neue Gemeindeschreiberin in Ehrendingen und löst per 1. September 2018 Simon Knecht ab. Dieser war fünf Jahre in Ehrendingen tätig und nimmt eine neue Herausforderung in der Gemeinde Obersiggenthal an.

Jennifer Jaun arbeitet seit acht Jahren in der Ehrendinger Gemeindeverwaltung, die letzten fünf Jahre davon als Stellvertreterin des Gemeindeschreibers. In dieser Funktion leitete sie das Gemeindebüro, war Berufsbildungsverantwortliche und für die Personaladministration verantwortlich.

Der Gemeinderat ist überzeugt, mit der 29-jährigen Jennifer Jaun, welche zusammen mit ihrem Partner in Ehrendingen wohnt, "eine fachlich ausgewiesene und kompetente Person gewählt zu haben", wie er mitteilt.

Durch ihre langjährige Erfahrung wird sie für den Gemeinderat sowie die Verwaltung die gewünschte Unterstützung bieten können. Der Gemeinderat freut sich auf die künftige weitere Zusammenarbeit.